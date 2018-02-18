İsrail’den İran’a açık tehdit

Almanya'da devam eden Münih Güvenlik Konferansı'nda bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları dünya basınının gündemine oturdu.

Netanyahu, İsrail’in İran’a karşı harekete geçmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirdi. Tahran yönetiminin Dünya’nın en büyük tehlikesi olduğunu söyleyen Netanyahu, etkinlikte İsrail hava sahasında düşürülen bir drone parçasını da göstererek, bunun İran’a ait olduğunu söyledi.

Netanyahu, “İsrail, terör ilmiğini boynunda taşımaya izin vermeyecektir. Gerekli olması durumunda, İran’a karşı mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı. Netanyahu, elindeki drone parçasını kaldırarak, salonda oturan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e seslendi. Netanyahu, “Bu size tanıdık geldi mi? Gelmeli, çünkü bu bizim hava sahamızda düşürülen sizin drone’unuzun parçası” dedi.

Netanyahu’nun bu açıklamaları salonda soğuk bir rüzgar esmesine sebep oldu. Netanyahu’nun açıklamalarının ardından Zarif’ten açıklama geldi. Zarif, “İsrail, suç politikasının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Zarif, “İsrail’in yenilmezlik miti çöktü ve paramparça oldu” ifadesini de kullanarak Netanyahu’ya cevap verdi.