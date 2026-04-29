Efsanevi firma Atari'nin kurucusu Nolan Bushnell yıllar öce kendisine gelen bir teklifi açıkladı. Bushnell, Steve Jobs'un kendisine 50 bin dolar karşılığında Apple hisselerinin üçte birimi satmayı teklif ettiğini ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini belirtti. O hisselerin toplam değeri bugün 1,5 trilyon dolar değerinden bile yüksek olsa da Bushnell herhangi bir pişmanlığı olmadığını aktardı.

ADETA ELİNİN TERSİYLE İTTİ

1970'li yıllarda Atari'de bir teknisyen olarak çalışan genç Steve Jobs, Apple'ı kurma sürecinde Bushnell'in yanına giderek şirkete ortak olması için 50 bin dolarlık bir teklif sundu. Bushnell ise bu fırsatı düşünmeden reddetti. Aradan geçen yılların ardından Apple hisse değeri toplam 4,1 trilyon doları aşmışken teklif edilen hisselerin değeri ise 1 trilyon doların üzerinde.

"SOSYAL AÇIDAN SORUNLARA YOL AÇIYORDU"

Fortune'a yaptığı açıklamalarda Bushnell, Steve Jobs'un Atari' çalıştığı dönemde fazlasıyla yaratıcı ve çözüm odaklı olduğunu ancak iş ortamına uymayan bazı huzursuzluklara neden olduğunu belirtti. Steve Jobs'un Steve Wozniak ile birlikte 'Breakout' oyununu geliştirmiş olmasına dikkat çeken Bushnell, Steve Jobs hakkında "Onun zekâsını inkâr edemezsiniz, ancak sürekli odadaki en akıllı kişi olduğunu düşünmesi sosyal açıdan sorunlara yol açıyordu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

PİŞMANLIK DUYMUYOR

Bushnell, geriye dönüp baktığında kaçırdığı bu devasa yatırım fırsatına rağmen mutlu olduğunu belirtti. Bushnell, "Apple’ın üçte birini 50 bin dolara satın alabilirdim ama reddettim. Bugün harika bir ailem, eşim ve mutlu bir hayatım var. Belki çok büyük bir servete sahip olsaydım, bunların hiçbirini elde edemeyecektim." dedi.

Bushnell ayrıca Apple'ın yükseliş sürecinde dolaylı da olsa rol aldığını belirtti. Bushnell, Jobs'u yatırımcı Don Valentine ile tanıştırdığını söyledi. Ayrıca Bushnell, şirketin büyümesinde Mike Markkula'nın finansal desteğinin de en az Jobs ve Wozniak kadar kritik bir rol oynadığını düşündüğünü ifade etti.