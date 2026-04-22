Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ''Sen Anlat Karadeniz'' dizisiyle önemli bir çıkış yakalamıştı. Helvacıoğlu 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturduğu Ural Kaspar ile evliliğiyle de büyük yankı uyandırmıştı. Çiftin düğün törenlerindeki gergin anları sosyal medyanın da dikkatini çekmişti.

BOŞANMA SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Evlilikten kısa bir süre sonra çiftten hamilelik haberi gelmişti. İkili 2025 yılında kızları Sora'yı kucaklarına almıştı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını tadan çiftin mutlu aile tablosu bir hayli kısa sürdü.

Kasım 2025'te ikilinin boşanma kararı aldığı haberleri magazin basınında gündem olmuştu. Ardından geçen haftalarda çiftin boşandığı bilgisine ulaşılmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun boşanma haberinin kesinleşmesiyle soluğu türbede alması herkesin dikkatini çekmişti. Anlaşmalı boşanmada Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını vermesi de ilgi görmüştü. Bunun üzerine sosyal medyada bulunan birçok takipçisi Helvacıoğlu'na destek oldu.





REELS ÜZERİNDEN GÖNDERME

Boşandıktan sonra enerjisi yenilenen Helvacıoğlu artık daha mutlu pozlar vermesiyle de dikkat çekti. Ayrıca Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.

Videoda, VHS filtreli, eski televizyon efekti verilmiş görüntülerde ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:

"Parlıyorsun, ışıldıyorsun."

"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme."

"Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"





URAL KASPAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ural Kaspar, bir açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"SOSYAL MEDYADA YER ALAN İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ural Kaspar açıklamasında, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve boşanma sürecinin karşılıklı anlaşma çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlandığını belirtti.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

- "KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİDİR

Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır.

Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki İçerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir.

Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmekte olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içerikli tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural KASPAR'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her ttürlü dava hakkımızı saklı tutmaktayız. Bununla birlikte hukuka aykırı İçeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla ilgili platformlar ve yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular da ivedilikle yapılacaktır.

Hiçbir kişinin veya hesabın anonimlik perdesi arkasına saklanarak hukuka aykırı fiillerde bulunamayacağını özellikle hatırlatmak isteriz.

Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.