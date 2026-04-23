Evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Teknolojisi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Birkan Demirel, ailesinin ihbarı sonrası ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, kurtarılamadı. Demirel'in bir ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.
