Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentteki ulaşım ve kamu düzenine ilişkin planlanan yeni düzenlemeleri açıkladı. Yargı kararı doğrultusunda, belediyenin toplu taşıma hizmetlerinde zorunlu bir değişikliğe gidileceği bildirildi.

MAHKEME KARARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İdare Mahkemesi, Karabük'te 65 yaş altı emeklilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamayı hukuka uygun bulmayarak iptal etti. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahkeme tarafından verilen yasal kararı uygulamakla yükümlü olduklarını ifade etti.

65 YAŞ ÜSTÜ MUAF TUTULDU

Yapılan düzenleme kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların mevcut ücretsiz ulaşım haklarının aynen devam edeceği belirtildi. Hakları sona erecek olan 65 yaş altı emekli vatandaşlar için ise Karabük Belediye Meclisi yeni bir çalışma başlattı. Belediye meclisinin, bu gruptaki vatandaşlar için indirimli bir tarife üzerinde müzakerelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin olarak Karabük Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Hemşehrilerimiz; 2026/171 sayılı mahkeme kararı gereğince, belediyemiz toplu taşıma araçlarında uygulanan 65 yaş altı ücretsiz ulaşım hizmeti, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erecektir. Hukuki zorunluluk gereği yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyi siz değerli halkımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."