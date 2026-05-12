Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Nisan ayı verilerine göre, aylık enflasyon %4,18, yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kayıtlara geçti.
Bu veriler ışığında reel getiri arayışındaki yatırımcılar için bankalar, mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü güncellemeler yaptı. Güncel tabloda 1 milyon liranın 32 günlük vade sonundaki net kazancı, tercih edilen bankaya göre değişkenlik gösteriyor.
BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ TABLOSU
Yeni güncellemelerle birlikte bankaların sunduğu faiz oranları ve 1 milyon TL için hesaplanan 32 günlük net getiriler şu şekilde sıralanıyor:
Anadolubank: %45 faiz oranı ile 30.090 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.090 TL)
Odeabank: %42,5 faiz oranı ile 30.740 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.740 TL)
QNB Finansbank: %42,5 faiz oranı ile 30.740 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.740 TL)
Denizbank: %42,25 faiz oranı ile 30.559 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.559 TL)
Akbank: %42 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.378 TL)
Ziraat Bankası: %42 faiz oranı ile 30.378 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.378 TL)
Garanti BBVA: %41,25 faiz oranı ile 29.836 TL net kazanç (Vade sonu: 1.029.836 TL)
Enpara: %40,5 faiz oranı ile 29.293 TL net kazanç (Vade sonu: 1.029.293 TL)
ING Bank: %40 faiz oranı ile 28.932 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.932 TL)
İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 28.570 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.570 TL)
Türkiye Finans: %44 faiz oranı ile 28.397 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.397 TL)
TEB: %45 faiz oranı ile 28.106 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.106 TL)
Halkbank: %35 faiz oranı ile 25.315 TL net kazanç (Vade sonu: 1.025.315 TL)
Ziraat Katılım: %36 faiz oranı ile 21.179 TL net kazanç (Vade sonu: 1.021.179 TL)
MEVDUAT GETİRİSİNDE 'ESKİ MÜŞTERİ' FARKI
Bankaların sunduğu bu oranlar genellikle dijital kanallar üzerinden yapılan başvurularda veya yeni müşterilere özel sunulan "Hoş Geldin" kampanyaları kapsamında geçerlilik kazanıyor.
Mevcut müşteriler için uygulanan temdit (vade yenileme) faizlerinin, tablo verilerinden farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Yatırımcıların işlem yapmadan önce ilgili bankanın güncel kampanya koşullarını kontrol etmesi önem arz ediyor.
MEVDUAT YATIRIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
Ekonomi uzmanları, mevduat hesabını bir yatırım aracı olarak değerlendiren vatandaşlar için şu kritik noktalara dikkat çekiyor:
Bileşik Faiz ve Vade Süresi: 32 günlük kısa vadeler, piyasadaki faiz değişimlerine hızlı adapte olmayı sağlasa da uzun vadeli projeksiyonlarda bileşik getiri avantajları banka özelinde sorgulanmalıdır.
Vergi Stopaj Kesintisi: İlan edilen brüt faiz oranlarından ziyade, stopaj kesintisi sonrası ele geçecek olan net kazanç baz alınarak kıyaslama yapılmalıdır.
Enflasyon Karşısındaki Reel Getiri: Yatırımın başarısı, alınan faiz oranının cari enflasyon oranının üzerinde kalıp kalmadığıyla ölçülmelidir.
Mevduat Sigortası: Türkiye'de bir kişi adına bir bankada bulunan mevduatın belirli bir tutara kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesinde olduğu unutulmamalıdır.
Dijital Bankacılık Avantajları: Şube yerine mobil uygulamalar veya internet şubesi üzerinden açılan hesaplar genellikle daha yüksek faiz oranları sunmaktadır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
