Orta Doğu'daki kriz, artan maliyetler, iktidarın alamadığı önlemler vatandaşa zam olarak yansıyor. Mart ayı bitmeden enflasyon sebebiyle alım gücünün yaklaşık yüzde 10'unu kaybeden ücretliler Nisan'da zamlı faturalarla karşılaşacak.
Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden doğal gaz ve elektrikte zam beklentisini gündeme taşıdı...
Olcay Aydilek'in paylaşımına göre kulislerde, bugün üst düzeyde görüşme yapılacağı, 1 Nisan'dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifelerinin şekilleneceği konuşuluyor.
Aydilek, zam beklentisinin çok yüksek olduğunu belirterek çift haneli rakamları işaret etti.
Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:
Gözler, Ankara’da... Kulislerde, bugün üst düzeyde görüşme yapılacağı, 1 Nisan'dan geçerli elektrik ve doğal gaz tarifelerinin şekilleceği konuşuluyor. Zam beklentisi çok yüksek! Sektörde, "çift hane"ler dile geriliyor. Nisan, zamsız devam edebilir mi? Saatler içinde göreceğiz.