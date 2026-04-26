Cem YILDIRIM

Aylardır maaşlarını alamayıp çalışmak zorunda kalan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin maaşlarının bir kısmının ödendiğini, kalanının ise en kısa sürede yatırılacağını iddia etti. İşçiler ise “Patron ağzımıza bir parmak bal çaldı. Biz hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirket, maaşlar ve kıdem tazminatlarıyla birlikte işçilerin toplam 600 milyon liralık alacağının yalnızca 38 milyon liralık kısmını ödedi. Bu ödemeyi eleştiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “İşveren bir parmak bal verdi. Her işçinin kavanozda 5 kilogram balı var ama sadece bir kaşık verdiler. Hakkımızın hepsini almadan gitmeyiz, eyleme devam” dedi. Sendikanın avukatı Abdurrahim Demiryürek ise “Kısmi bir kazanım var ama yatırılan ödeme eksik. Özlük hakları, kıdem tazminatı gibi birikmiş alacaklar yatmadı ama kazanmaya yakınız” diye konuştu.

BAKANLIĞA YÜRÜYECEKLER

Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda açlık grevlerinin 6’ncı, eylemlerinin 14’üncü günündeki işçilere destek ziyaretleri de sürdü. İşçileri ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Sizin buradaki direnişiniz sanmayın ki bu dört duvar arasında kapalı bir direniş. Bu direniş dalga dalga yayılmış. Ben bir öğretmenim. 23 Nisan’da gelen çocuklarınızın gözyaşı dininceye kadar biz de sizin mücadelenizin sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

Parkta eylemlerini sürdüren işçiler de direnişten vazgeçmemekte kararlı. Bağımsız Maden-İş’in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde konuşan işçiler şunları söyledi: “Pazartesi günü şirkette çalışan, alacaklı olan arkadaşlarımız da gelecek. Hep birlikte saat 12.00’de Enerji Bakanlığı’na yürüyeceğiz. Öfkemizi oraya da taşıyacağız.”

Kod 4 ile çıkardılar

İşverenin 705 işçi ile devraldığı santral ve kömür ocaklarında 250 işçiye kadar düşüldüğünü söyleyen sendika avukatı Abdurrahim Demiryürek, bunlardan 180’inin hukuksuz biçimde ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi. İşçilerin ‘haklı sebep ve gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshi’ anlamıma gelen ‘Kod 4’ ile işten çıkarıldıklarını söyleyen Demiryürek, “Bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında da ‘haksız fesih’ olarak niteleniyor. Bu işçilerin alacakları da ödenmedi” diye konuştu.

Emekliler oturma eylemi yaptı

Madencilerle dayanışma eylemleri dalga dalga yayılırken, emekliler de yaşananlara sessiz kalmadı. Emekliler Dayanışma Sendikası üyeleri, dün Gebze Kent Meydanı’nda madencilere destek için oturma eylemi yaptı. Eylem boyunca tencere tava çalarak madenciler için ses çıkaran emekliler, “Madenciler Ankara’da aç, çıplak direniyorlar. İşçiler haklarını alana kadar onların yanında olacağız, onla- ra destek olacağız” dedi. (SÖZCÜ)