Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Japonya’dan gelen son dakika haberi, bildiğimiz bilgisayar işlemcilerini birer "antika"ya dönüştürebilir. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, mevcut teknolojilerden tam 1000 kat daha hızlı çalışan ve en yoğun işlemlerde bile ısınmayan devrim niteliğinde bir çip bileşeni geliştirdi.

Yapay zeka devrinin en büyük sorunu olan "aşırı ısınma ve enerji tüketimi" bu teknolojiyle tarihe karışabilir. İşte dünyayı değiştirecek o keşfin detayları...

1 SAATLİK VERİ 1 SANİYEDE İŞLENECEK

Bugün bilgisayarlarımızın işlem yaparken neden ısındığını hiç düşündünüz mü? Cevap basit. Elektrik akımı. Mevcut işlemciler "1" ve "0"ları elektrikle taşırken sürtünme nedeniyle ısı üretiyor. Tokyo Üniversitesi'nin Science dergisinde yayımlanan çalışması ise kuralı kökten değiştiriyor.

Yeni sistemde veriler elektrik akımıyla değil, elektronların "spin" adı verilen manyetik özellikleri sayesinde taşınıyor. Mevcut en hızlı sistemler 1 nanosaniyede veri kaydederken, bu yeni bileşen 40 pikosaniyede (saniyenin trilyonda biri) işlemi tamamlıyor. Sistem manyetik kuvvetle çalıştığı için enerji kaybı neredeyse yok. Yani fan seslerine ve ısınan telefonlara veda edebiliriz.

TANTAL VE MANGANEZİN GÜCÜ

Araştırmacılar, tantal ve manganezin katmanlarını birleştirerek "kuantum tabanlı" bir anahtar oluşturdu. Bu küçük ama güçlü yapı, 100 milyar işlemden sonra bile performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam ediyor. Günümüz teknolojisi bu hızlara çıkmaya çalıştığında sadece birkaç milyon işlem sonra "erime" noktasına geliyor.

"Gelecekte veri merkezlerinin harcadığı devasa enerji, bugünkünün sadece %1'ine düşebilir."

Bu teknoloji sadece laboratuvarda kalmayacak. Tokyo Üniversitesi ekibi, dünya devi teknoloji şirketleriyle el sıkışmaya hazırlanıyor. Plan net: 2030 yılına kadar çalışan ilk tam prototip çipi üretmek.

DEVRİM NİTELİĞİNDE OLACAK

Çipin kullanılmaya başlaması ile birlikte ChatGPT gibi modeller binlerce kat daha hızlı eğitilecek. Ayrıca telefon kullanımının en büyük sorunu olan şarj problemini de çözecek. Akıllı telefonların şarjı haftalarca yetebilecek. Enerji canavarı veri merkezlerinin karbon ayak izi silinecek.