Değişken arazi yapısı ve karmaşık altyapı projeleriyle tanınan Çin’in Chongqing şehri, yeni bir mühendislik projesine daha ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en derin metro istasyonu ve binaların içinden geçen tren hattı gibi yapıların ardından şehirde, dünyanın en uzun açık hava yürüyen merdiven sistemi hizmete girdi.

SEYAHAT SÜRESİNİ 20 DAKİKAYA İNDİRDİ

"Wushan Tanrıçası" adı verilen yeni altyapı sistemi; Wushan ilçesinin Gaotang bölgesinde bulunan Shennv Bulvarı’nın alt ve üst kısımlarını birbirine bağlıyor. Dev kompleksin içeriği şu unsurlardan oluşuyor: 21 yürüyen merdiven, 8 asansör ve 4 yürüyen bant, 2 yaya köprüsü ve 2 üst geçit.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölge sakinlerinin daha önce yaklaşık bir saatte katettiği mesafe 20 dakikaya düştü.

80 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni, fiziksel boyutlarıyla dikkat çekiyor. Sistemin başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki dikey yükseklik farkı 242 metre olarak açıklandı. Bu fark yaklaşık 80 katlı bir gökdelenin yüksekliğine eş değer olsa da, açık hava sisteminin toplam uzunluğu 905 metreye ulaşıyor.

ÜCRETLİ DENEME SÜRECİ BAŞLADI

Sistem, 17 Şubat itibarıyla ücretli deneme işletimine açıldı. Mevcut uygulama kapsamında yolculardan her kullanım için 3 yuan ücret talep ediliyor. Yerel makamlar, deneme süreci sonunda elde edilen veriler ışığında sabit ücret politikasının devam edip etmeyeceğine karar verecek.