Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yürütülen denetimler sırasında, otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtlar tespit edildi. Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı değerlendirilen ürünler, zabıta ekiplerince kontrol altına alındı.
Yapılan incelemede ürünlerin uygun muhafaza koşullarında taşınmadığı belirlenirken, durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yetkililerin değerlendirmesi sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edilen yoğurtlar, terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya 5996 Sayılı Kanun’a göre cezai işlem uygulandı.