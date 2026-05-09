Dönüşümün ve sürprizlerin gezegeni Uranüs, cuma günü itibarıyla ileri hareketine başladı. Bu enerji, "yapamam" dediğiniz ne varsa hepsini bir kenara itmenizi sağlayacak. Beklenmedik olaylar kapınızı çalabilir.

Koç

Sizin için tam bir "yeniden doğuş" zamanı. Uranüs’ün hareketiyle birlikte içinizdeki o durdurulamaz güç yeniden alevleniyor.

Karar verirken artık geriye bakmayacak, kendinizden şüphe etmeyeceksiniz.

Ailenizden sosyal çevrenize kadar her yerde liderlik vasıflarınız ön plana çıkıyor. Olumsuz ihtimalleri bir kenara bırakıp sadece başarıya odaklandığınız için, şans da sizinle birlikte yürüyecek. Kendinize güvenin, çünkü bu sefer gerçekten haklısınız.

Akrep

Sizin için güç, Uranüs ile dirençten değil, teslimiyetten gelecek. Uzun süredir savaştığınız bir durumu nihayet kabullendiğiniz an, aslında prangalarınızdan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Uranüs size artık eski hikayelerinize mahkum olmadığınızı hatırlatıyor. Şüpheler yerini mutlak bir özgüvene bırakıyor.

Siz hafife alınmayacak bir güçsünüz ve artık bunu gizlemenize gerek yok. Sahneye çıkın ve Akrep’in küllerinden nasıl doğduğunu tüm dünyaya gösterin.

Balık

Balık burçları için ruhsal keşifler her zaman vardır ama bu seferki çok daha somut bir değişimi müjdeliyor. Uranüs’ün ileri hareketi, zihinsel karmaşayı ve dış dünyanın gürültüsünü susturuyor.

Çevrenizdeki dramalara veya güvenmediğiniz insanların sözlerine kulak asmayı bırakıyorsunuz. Doğrunun başkalarının ağzında değil, kalbinizin derinliklerinde olduğunu anlayacaksınız.

Sürüden ayrılmak ve kendi yolunuzu çizmek için gereken cesareti içinizde buluyorsunuz. Bu yeni dönemde en büyük müttefikiniz içgüdüleriniz olacak.