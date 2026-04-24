Yunanistan'ın başkenti Atina’ya sadece 50 kilometre uzaklıktaki Methana Yanardağı, 100 bin yılı aşkın süredir derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ne bir duman, ne bir sarsıntı ne de lav akışı... Ancak son yapılan bir araştırma, bu "ölü" zannedilen devin aslında yerin altında sessizce devasa bir magma deposu biriktirdiğini ortaya koydu.

SESSİZ YANARDAĞLARIN SAATLİ BOMBA ETKİSİ

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma, volkanoloji dünyasında ezberleri bozuyor. ETH Zürih’ten ünlü volkanolog Olivier Bachmann, durumu çarpıcı bir benzetmeyle açıklıyor: "Volkanlar, yüzeyde hiçbir iz bırakmadan binlerce yıl boyunca yer altında 'nefes almaya' devam edebilir." Peki, bilim insanları hiçbir patlama belirtisi göstermeyen bu volkanın içini nasıl gördü? Cevap, yer kabuğunun derinliklerinde saklı olan Zirkon kristallerinde.

KRİSTAL KARA KUTULAR

Araştırmacılar, magma rezervuarları soğurken oluşan mikroskobik zirkon kristallerini birer "uçuş veri kaydedicisi" gibi kullandı. Tam 1.250 kristal üzerinde yapılan tarihlendirme çalışması, Methana'nın son 700 bin yıllık gizli yaşamını gün yüzüne çıkardı. Yüzeyde sessizlik sürerken, yerin altında magma üretimi neredeyse hiç durmadı.

Uzmanlar Methana’nın altındaki magmanın, beklenenden çok daha fazla su içerdiği saptandı. Mantonun okyanus tabanı tortuları ve suyla beslenmesi, magma üretimini çok daha verimli ve hızlı hale getiriyor.

SESSİZ OLMASI SÖNDÜĞÜ ANLAMINA GELMİYOR

Araştırmanın yazarlarından Răzvan-Gabriel Popa, bilim dünyasının henüz tam olarak fark edemediği bir noktaya parmak basıyor: Bir volkanın on binlerce yıl sessiz kalması, onun öldüğünü değil, aksine potansiyel olarak çok daha tehlikeli ve büyük bir sistem inşa ettiğini gösterebilir.

Bu bulgular sadece Yunanistan için değil; İtalya, Japonya, Endonezya ve Amerika gibi aktif volkan kuşaklarında yaşayan ülkeler için de risk analizlerinin baştan yazılması gerektiğini gösteriyor.

RİSK BÜYÜYOR: ENERJİ DEPOLUYOR

Bilim insanları uyarıyor: Uzun süreli sessizlik, büyük bir enerji birikimi anlamına gelebilir. Methana örneği, "uyuyan" yanardağların her an son derece tehlikeli sistemlere dönüşebileceğini kanıtlıyor.

Atina’nın kapı eşiğindeki bu sessiz dev, bize volkanik risk yönetiminde sadece patlamalara değil, yerin altındaki magmatik huzursuzluklara da odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor.