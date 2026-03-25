İngiliz Kraliyet Donanması, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin ardından stratejik bir hamle yaparak en gelişmiş nükleer enerjili saldırı denizaltılarından biri olan HMS Anson’u kuzey Umman Denizi’ne sevk etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki kritik deniz taşımacılığı rotalarını güvence altına almayı hedefleyen bu konuşlandırma, Başbakan Keir Starmer’ın İngiliz askeri üslerinin ABD kuvvetleri tarafından olası operasyonlarda kullanılmasına onay vermesinin ardından gerçekleşti.

Savunma odaklı başlayan yetkilendirme sürecinin deniz taşımacılığının doğrudan korunmasını kapsayacak şekilde genişletilmesi, bölgedeki askeri hareketliliği yeni bir boyuta taşıdı.

100 METRE UZUNLUĞUNDA

Astute sınıfının en modern üyelerinden biri olan HMS Anson, yaklaşık 100 metrelik uzunluğu ve 7.800 tonluk deplasmanıyla İngiltere’ye bölgede çok yönlü bir vuruş kabiliyeti kazandırıyor.

Rolls-Royce nükleer reaktörü sayesinde 25 yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden görev yapabilen denizaltı, kendi oksijen ve içme suyunu üretebilme özelliğiyle su altında çok uzun süreler boyunca tespit edilmeden kalabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü video sistemleri ve düşük akustik imzasının yanı sıra, geleneksel periskop yerine modern gözetleme teknolojilerini kullanan platform, gizlilik esasına dayalı operasyonlar için stratejik bir avantaj sunuyor.