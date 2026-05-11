Bir romandan fırlamış ütopya gibi gelebilir ama bu gerçek. 100 yıldır tek bir askeri bile olmayan, uçağın inmediği ama dünyanın en zenginleri listesinde zirveden inmeyen bir ülke var. İsviçre ve Avusturya arasına gizlenmiş 160 kilometrekarelik bir dev: Lihtenştayn Prensliği.

Lihtenştayn’a doğrudan uçuşla gitmeyi unutun. Dağlık arazinin engebeli yapısı ve ülkenin küçüklüğü nedeniyle burada bir havalimanı inşa etmek imkansız. Gezginler genellikle Zürih’e uçup, Alp manzaraları eşliğinde tren veya otobüsle ülkeye giriş yapıyor.

Kendi parası bile yok ama istikrar abidesi

Bu prenslik, 1924 yılında attığı stratejik bir imzayla kendi ulusal para biriminden vazgeçti. İsviçre ile yapılan anlaşma sonucu resmi para birimi İsviçre Frangı (CHF) oldu. Bu hamle, ülkeye dev devletlerin bile hayal edemediği bir ekonomik istikrar kazandırdı.

80 kişi gittiler, 81 kişi döndüler

Dünya silahlanma yarışındayken Lihtenştayn, 1868 yılında ordusunu tamamen feshetti. Gerekçesi ise oldukça dikkat çekiciydi: Bakımı çok pahalıydı. Bugün ülkedeki tek üniformalı kişiler polis memurları.

Tarihin en sempatik askeri anekdotu da bu ülkeye ait:

1866 yılındaki savaşta, sınırı korumak için 80 asker gönderdiler. Savaş bittiğinde eve 81 kişi olarak döndüler. Aradaki farkın sebebi ise sefer sırasında tanışıp arkadaş oldukları bir İtalyan subayın onlarla birlikte gelmek istemesiydi.

Şirket sayısı insan sayısından fazla

Lihtenştayn sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda bir ekonomik güç merkezi. Kişi başına düşen GSYİH’de dünya zirvesinde yer alıyor.

Düşük vergi oranları, ülkeyi küresel şirketlerin odağı haline getirdi. Ülkede kayıtlı şirket sayısı, yaşayan insan sayısından daha fazla. Profesyonel inşaat aletleri devi Hilti gibi dünya markaları bu küçük prenslikten doğdu.

Lihtenştayn, bir ülkenin büyüklüğünün başarısı için kriter olmadığını kanıtlıyor. Akıllı diplomasi, güçlü komşularla (İsviçre ve Avusturya) kurulan stratejik ortaklıklar ve yüksek teknoloji odaklı sanayi sayesinde, bugün gezegenin en cazip yaşam merkezlerinden biri.