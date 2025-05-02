California’daki Loma Linda Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Dr. John Scharffenberg, 102 yaşına rağmen seyahat ediyor, araba kullanıyor, ders veriyor ve sağlıklı yaşamın en güçlü savunucularından biri olarak sahnede kalmaya devam ediyor.

topsante.com'un haberine göre köklerinde Adventist inancının güçlü etkilerini taşıyan beslenme uzmanı Scharffenberg’e göre, ailesindeki erken ölümler genetik mirasın değil, alışkanlıkların önemini gösteriyor. Babası 76 yaşında kalp krizinden, annesi altmışlı yaşlarında Alzheimer’dan; iki erkek kardeşi ise genç yaşta hayata veda etmişti.

“Uzun ömrün anahtarı, doğru beslenme ve yaşam biçiminde” diyen Dr. Scharffenberg’in uyguladığı yedi kural şöyle açıklıyor:

Asla sigara içmeyin

“Tütünün zararları 1960’lardan bu yana biliniyor; kanserden kalp-damar ve solunum yolu hastalıklarına kadar riskleri hiçbir doz masum bırakmıyor.”

Alkolden uzak durun

Orta miktarda kırmızı şarabın yararı olduğu öne sürülse de, “en ufak tüketim bile kanser riskini artırıyor” uyarısında bulunan Scharffenberg, Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda sıfıra yakın tüketimi öneriyor.

Her gün aktif olun

“Egzersiz, beslenmeden bile daha etkili” diyen doktor; tempolu yürüyüş, bahçe işleri ve basit esneme hareketlerinin bile hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Düzenli öğün ve aralıklı oruç

Dr. Scharffenberg, gün içinde atıştırmaktan kaçınıp, doğal ve minimum işlem görmüş gıdalarla besleniyor. Son öğününü öğleden sonra erken saatlerde tamamlayıp ertesi gün 18:30’a kadar hiçbir şey yemiyor.

Bitki bazlı diyet

20 yaşından bu yana vejetaryen olan Scharffenberg, diyeti yumurta ve süt ürünleri dışında tamamen bitkisel. Mango, hurma, patates ve kuruyemiş en favori lezzetleri arasında.

Doymuş yağları sınırlayın

Hayvansal yağlardan kaçınarak, fındık ve tohum gibi bitkisel yağ kaynaklarını tercih ediyor; böylece hipertansiyon ve yüksek kolesterol riskini azaltıyor.

Şekeri azaltımı

İlave şekerleri günde 25–50 gramın altında tutmayı hedefleyen uzman, tatlı yerine taze meyve ve kaju püresi gibi doğal alternatifleri öneriyor.

Dr. Scharffenberg, “Genler, ömrümüzü açıklamaya yetmiyor; alışkanlıklarımız ise kontrolümüzde” diyerek, uzun ve sağlıklı bir hayatın herkesin erişebileceği basit kurallardan geçtiğini ortaya koyuyor.