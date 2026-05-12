Tıp dünyasının yaşayan efsanesi, 103 yaşındaki nörolog Howard Tucker, uzun ve sağlıklı bir ömrün kapılarını aralıyor. 2022 yılına kadar aktif olarak hastanede görev yapan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın En Yaşlı Uygulayıcı Doktoru" ilan edilen Tucker, asırlık tecrübesini 3 temel prensipte özetliyor.

1. Zihin bir kastır: "Kullanmazsanız körelir"

Doktor Tucker’a göre uzun ömrün ilk şartı, emeklilik düşüncesini zihinden uzaklaştırmak. Zihni vücuttaki diğer kaslara benzeten Tucker, "Kullanılmayan organ zayıflar" uyarısında bulunuyor. Kendi hayatından çarpıcı bir örnek veren rekortmen doktor, 60’lı yaşlarında hukuk fakültesine başladığını ve 67 yaşında baro sınavını kazanarak avukatlık yetkisi aldığını belirtiyor.

Bugün hala tıbbi incelemeler yapan ve sosyal medyayı öğrenmeye devam eden 103 yaşındaki nörolog, "Çalışmak illa bir kariyer demek değildir; gönüllülük, okuma veya yeni bir hobi de zihni diri tutar" diyor.

2. Öfke ve nefret kalbi yoruyor

Tucker’ın ikinci sırrı fiziksel değil, tamamen duygusal bir dengeye dayanıyor: Kin tutmamak. Nefret ve öfkenin sadece enerji tüketmekle kalmayıp fiziksel olarak da yıkıcı olduğunu belirten ünlü doktor, bu duyguların kan basıncını yükselttiğini ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurguluyor.

"Her yanlışı unutmak zorunda değilsiniz ama acıların hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. İleriye odaklanmak, enerjinizi hayata anlam katan şeylere harcamaktan daha sağlıklıdır."

3. "Altın kural" ölçülü olmak

Diyet listelerinin ve katı yasakların aksine, Dr. Tucker "ölçülü keyif" taraftarı. Kendini her türlü zevkten mahrum bırakmanın doğru olmadığını savunan asırlık doktor, 68 yıllık eşi Sue ile birlikte sebze ağırlıklı ama keyifli bir beslenme düzeni sürdürüyor.

Tucker’ın "Ölçülü Yaşam" Yaklaşımı:

Denge: Bol salata ve sebze temel kuraldır.

Mahrumiyet yok: Ara sıra bir martini veya iyi bir bifteğin tadını çıkarmaktan çekinmeyin.

Mantık: Ne yediğinize ve ne kadar tükettiğinize dair mantıklı bir sınır belirleyin.

Dr. Howard Tucker, 103 yıllık tecrübesiyle modern dünyaya basit ama sarsılmaz bir mesaj veriyor: "Zihninizi aktif tutun, kırgınlıklardan kurtulun ve hayatın tadını çıkarın." Tucker’a göre her yeni gün, en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir yaşam fırsatıdır.