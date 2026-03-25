Çin, enerji ve teknoloji sektörlerinde dengeleri değiştirecek devasa bir keşfe imza atarak dünyanın en büyük ikinci hafif nadir toprak elementleri yatağını bulduğunu duyurdu.

People’s Daily gazetesinin haberine göre, Sichuan Eyaleti’nin Mianning İlçesi’ndeki Maoniuping maden sahasında yapılan incelemeler sonucunda, bölgedeki kanıtlanmış kaynak miktarının 11,46 milyon tona ulaştığı bildirildi.

SADECE NADİR TOPRAK ELEMENTİ DEĞİL

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından resmiyet kazandırılan bu keşif, yalnızca nadir toprak elementleriyle sınırlı kalmıyor. Maden sahasında ayrıca, geleceğin endüstrileri için kritik öneme sahip 27,14 milyon ton florit ile petrol ve gaz arama faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan 37,23 milyon ton barit kaynağı tespit edildi.