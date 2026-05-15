Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Antalya İl Başkan Yardımcısı Tolga Özbek’in, yöneticiliğini yaptığı Antalya 112 Acil Servis tamir atölyesinde kendisine ait teknesini tamir ettirdiği iddia edildi. 112 ambulanslarının tamiri için kullanılan atölyede teknenin tamir edildiği kamera kayıtlarına da yansıdı. Olayın, gece yarısı tamir için atölyeye getirilen bir ambulansın kamera kaydıyla ortaya çıktığı bildirildi. Tolga Özbek hakkında suç duyurusu yapıldı.

Genç Sağlık Sendikası tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda şöyle denildi:

“Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Teknik Servis Birimi’nin Tamirhanesinin, 04.01.2026 tarihinde kamu hizmeti dışında, şahsi bir teknenin tamiri için kullanıldığı tespit edilmiştir. Kamuya ait tamirhanede bulunan her türlü ekipman, malzeme, elektrik ve personel emeği, yalnızca acil sağlık hizmetlerine tahsisli ambulanslar için kullanılmalıdır. Olayın yaşandığı gün, 07… plakalı ambulans, ani bir arıza nedeniyle teknik servise giriş yapmıştır. Ambulansın üzerinde bulunan güvenlik/araç içi kameralarının, içerideki tekne tamiri sürecini ve failleri doğrudan kayıt altına aldığı değerlendirilmektedir. Kamuya ait tamirhaneyi şahsi işleri için kullanan ve kullandıran şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ederiz.”

“KENDİ MALZEMELERİMİ KULLANDIM”

Olayı savcılığa bildiren sendika yöneticilerine mobbing uygulandığı, çeşitli gerekçelerle kınama cezaları verildiği ve sürgün tehdidinde bulunulduğu iddia edildi. SÖZCÜ’ye konuşan Tolga Özbek, “Tekne benim değil, bir yakınımın. Ekip olarak ara ara denize açılıyoruz. Tekne tamirhanenin yanındaki boş arsada duruyordu. Su kaçağıyla ilgili bir tamiri yapmak için tamirhanenin ışığından yararlanmak amacıyla oraya çektik. Kendi malzemelerimi kullandım. Sendikal çatışma nedeniyle bu olay aleyhimde kullanılıyor. Soruşturmanın sonuçlanınca karşı dava açacağım” dedi.