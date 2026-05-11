Nevada ve Oregon eyaletlerinin sınırında yer alan ve yaklaşık 16,4 milyon yıl önce sönmüş olan McDermitt Kalderası isimli devasa bir süper volkanın içinde, dünyanın en büyük lityum yatağı tespit edildi.

Thacker Pass bölgesindeki rezervlere ilişkin son resmi veriler, bu havzada 44,5 milyon ton lityum karbonat eşdeğeri bulunduğunu teyit ederken, bilimsel tahminler kalderanın toplam potansiyelinin 120 milyon tona kadar çıkabileceğini gösteriyor.

DİĞER ÜLKELERİ SOLLADI

Bu rakamlar, halihazırda dünyanın en büyük rezervlerine sahip olan Bolivya, Şili ve Avustralya’nın toplam kapasitesini dahi geride bırakarak ABD’yi bir anda küresel lityum pazarının merkezine taşıyor.

Jeolojik olarak Yellowstone süper volkanını besleyen sıcak hattın en eski yapılarından biri olan bu devasa çukur, lityumu diğer bölgelerden çok daha yoğun bir şekilde barındırıyor.

Küresel ortalamada lityum oranı yüzde 0,4 seviyelerindeyken, Thacker Pass’teki illit katmanlarında bu oran yüzde 2,4’e kadar yükselerek çıkarma işlemlerini çok daha verimli kılıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki bu yarı kurak havza, 16 milyon yıl önceki şiddetli bir lav kubbesi çökmesi sonucu oluşmuş ve lityum açısından zengin mineralleri milyonlarca yıl boyunca bünyesinde hapsetmiş durumda.

YILDA 1,6 MİLYON ARACIN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Stratejik önemi nedeniyle ABD Enerji Bakanlığı’ndan 2,26 milyar dolarlık dev bir kredi desteği alan proje, otomotiv devi General Motors (GM) için de hayati bir kaynak oluşturuyor.

GM, bu sahadan elde edilecek ham madde ile yılda 1,6 milyon elektrikli aracın batarya ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İki aşamalı olarak planlanan üretim süreci tamamlandığında, ABD’nin enerji güvenliğini sağlaması ve elektrikli otomobil piyasasında Çin gibi küresel rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Bu keşif, sadece bir maden sahası değil, aynı zamanda küresel enerji dengelerini değiştirecek bir "beyaz altın" rezervi olarak nitelendiriliyor.