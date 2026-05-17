Dört nesildir aile şirketi olarak faaliyet gösteren ve küresel hazır giyim markalarının tedarik zincirinde yer alan yuvarlak örme makinelerini üreten Mayer & Cie., Çinli Huixing Machinery tarafından satın alındı. İflas başvurusunun ardından nisan ayında Çinli yatırımcının kontrolüne geçen şirket, bu hamleyle tamamen tasfiye edilmekten kurtuldu.

KÜRESEL KRİZLER ÇÖKÜŞÜ GETİRDİ

Mayer & Cie., iflas başvurusunda Çin pazarındaki devlet destekli üreticilerin uyguladığı düşük fiyat politikalarıyla rekabet edemediğini resmi olarak kabul etti. Avrupa menşeli tekstil makinelerinin Çinli rakiplerine göre en az yüzde 20 daha pahalı kalması, şirketin pazar payını daralttı. Şirket yönetimi çöküş nedenleri arasında Çin rekabetinin yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşını, Ukrayna'daki savaşı, artan enerji maliyetlerini ve önemli pazarlardan biri olan Türkiye'deki ekonomik dalgalanmaları gösterdi.

ALMANYA'DAKİ ÜRETİM VE İŞÇİLER GERİ DÖNÜYOR

Satın alma anlaşması kapsamında Huixing Group; şirketin Almanya’nın Albstadt kentindeki ana tesisini, Çekya’daki yan kuruluşunu ve Çin’in Jintan şehrindeki operasyonlarını devraldı. Finansal detayları açıklanmayan anlaşmada, Çinli grubun iflas sürecinde işten çıkarılan 200’den fazla işçiyi geri çağırma, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini Almanya’da sürdürme taahhüdü Alman makamlarının onay sürecini hızlandırdı.

STRATEJİK BÖLÜNME ARALIK 2025'TE BAŞLAMIŞTI

Mayer & Cie.’nin bilgi birikimini ve varlıklarını korumak amacıyla yürütülen uluslararası yatırımcı turları iki aşamada tamamlandı. Şirket, ana faaliyeti olan yuvarlak örgü bölümünü Çinli gruba devretmeden önce, Aralık 2025'te hortum ve kablo örgü makineleri (braiding) divizyonunu İtalyan iş ortakları Diesse Holding ve EsseEmme Tecno konsorsiyumuna satmıştı.

ALMAN SANAYİSİNDE İLK ÇİNLİ ORTAKLIK DEĞİL

Ekonomi uzmanları, köklü Alman sanayi kuruluşlarının Çinli şirketler tarafından satın alınmasının ilk örnek olmadığını belirtiyor. 1860 yılında kurulan dikiş makinesi üreticisi Duerkopp Adler 2005 yılında ShangGong Group'a, Stuttgart merkezli Terrot ise 2023 yılında İtalyan-Çin ortaklı Santoni Shanghai şirketine devredilmişti. Her iki şirket de satın alma işlemlerinin ardından Almanya'daki faaliyetlerine kendi markaları altında kârlılıklarını artırarak devam etti.