Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve küresel petrol ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, uluslararası finans kurumlarının petrol fiyat projeksiyonlarını revize etmesine neden oldu.

2026 yılı için Brent petrol ortalama beklentileri ağırlıklı olarak 70-85 dolar aralığında şekillenirken, olası arz kesintilerine bağlı olarak fiyatların kısa vadede 100 dolar sınırını aşabileceği öngörülüyor. Matriks Haber’in 13 uluslararası finans kuruluşunun raporlarından derlediği verilere göre, Mart 2026 itibarıyla güncellenen tahminler piyasada yüksek oynaklığın devam edeceği bir tabloya işaret ediyor.

TAHMİN ARALIĞI GENİŞLEDİ

Güncellenen projeksiyonlara göre Brent petrol fiyatları için tahminler genel olarak 70-110 dolar gibi geniş bir aralıkta yoğunlaştı. 2026 yılı ortalama Brent fiyatına dair görüş paylaşan 8 kurumun verileri ışığında; medyan beklenti 77,50 dolar, ortalama beklenti ise 77,25 dolar olarak hesaplandı. Bu kategoride en düşük tahmin 70 dolar ile BMI Research tarafından paylaşılırken, en yüksek beklenti 85 dolar ile Goldman Sachs ve Barclays tarafından dile getirildi.

İKİNCİ ÇEYREK İÇİN 10 DOLAR EŞİĞİ

2026 yılının ikinci çeyreğine yönelik 7 kurumun paylaştığı öngörülerde medyan tahmin 100 dolar, ortalama ise 99,71 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönem için en düşük tahmin 80 dolar ile UBS’ten gelirken; Morgan Stanley ve United Overseas Bank (UOB) 110 dolarlık beklentileriyle en yüksek tahmini yapan kurumlar oldu. WTI (Batı Teksas) tarafında ise 7 kurumun 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi medyan 70 dolar, ortalama 71,29 dolar oldu. WTI için en düşük öngörü 64 dolar ile Citi’den, en yüksek tahmin 80 dolar ile Morgan Stanley’den geldi.

KURUMLARIN BEKELNTİLERİ

Uluslararası bankalar ve araştırma kurumlarının güncel analizleri şu şekildedir:

BMI Research: Brent ve WTI için yaklaşık 70 dolar ortalama ile en temkinli beklentiyi sundu; piyasanın zamanla dengeye oturacağını savundu.

Citi: Brent için 71 dolar, WTI için 64 dolar tahmini yaparak mevcut şokun yıl geneline yayılmayacağını belirtti.

UBS: 2026 ortalamasını 72 dolar olarak belirlerken, jeopolitik risklerin yukarı yönlü baskısına dikkat çekti.

DBS: 77,50 dolar ortalama beklentiyle risk priminin devam edebileceğini vurguladı.

Bank of America (BofA): Brent tahminini 77,50 dolara yükseltirken, ikinci çeyrekte 80 dolar öngördü.

HSBC: 2026 için 80 dolar tahminiyle sınırlı artış beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs: Ortalama 85 dolar tahmin ederken, Mart-Nisan döneminde fiyatların 110 dolar civarında seyredebileceğini kaydetti.

Barclays: Tahminini 85 dolara çıkarırken, Hürmüz Boğazı’nın 2-3 hafta içinde normale döneceği varsayımına dayandı.

Rabobank: İkinci çeyrekte fiziksel arz sıkışıklığı nedeniyle 90 dolar seviyesini öngördü.

Standard Chartered: Orta Doğu gerilimi vurgusuyla tahminini 85,50 dolara yükseltti.

JPMorgan: İkinci çeyrekte 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 90 dolar seviyelerini bekliyor.

Morgan Stanley: İkinci çeyrek tahminini 110 dolar, üçüncü çeyrek için 90 dolar olarak güncelledi.

United Overseas Bank (UOB): Kısa vadede 130 dolara kadar yükseliş ihtimaline değinerek ikinci çeyrek bazını 110 dolar olarak açıkladı.

