Vietnam basınında yer alan bilgilere göre projede ilk inşaat çalışmaları başladı. Yetkililer, Trong Dong Stadyumu’nun da içinde yer aldığı dev spor kompleksinin 2030 yılına kadar tamamlanmasını hedefliyor. Yaklaşık 1,19 milyar dolara mal olması beklenen stadyum, 35 ila 38 milyar dolarlık Hanoi Olimpiyat Spor Şehri mega projesinin merkezinde yer alıyor.

Stadyumun yalnızca futbol karşılaşmaları için değil; konserler, uluslararası organizasyonlar ve büyük etkinlikler için de kullanılacağı ifade ediliyor.

135 BİN KİŞİLİK DEV KAPASİTE

Projede en dikkat çeken detay ise yaklaşık 135 bin kişilik kapasite oldu. Bu rakam gerçekleşirse Trong Dong Stadyumu, dünyanın en büyük futbol stadyumları arasında yer alacak.

Uzmanlara göre proje yalnızca spor alanında değil, turizm ve ekonomi açısından da büyük önem taşıyor. Bölge çevresinde yeni ulaşım ağları, ticari alanlar ve sosyal yaşam merkezlerinin kurulmasının planlandığı belirtiliyor.

DONG SON DAVULUNDAN İLHAM ALINDI

Dünyanın en büyük açılır-kapanır çatı sistemlerinden birine sahip olması planlanan Trong Dong Stadyumu’nun mimari tasarımında, Vietnam’ın tarihi simgelerinden biri olan Dong Son bronz davulundan esinlenildiği belirtildi. Gücü, birlikteliği ve sürekliliği temsil eden bu sembolün, stadyumun genel mimarisine yansıtıldığı ifade ediliyor.

Proje yetkilileri, geleneksel Vietnam kültürü ile modern mimari anlayışını aynı yapıda buluşturmayı hedeflediklerini vurguluyor.