ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında bulunan ve ultra zenginlerin gözde adresleri arasında yer alan Nantucket Adası, sıra dışı bir emlak ilanıyla dikkat çekti.

Adadaki yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki müstakil evin ücretsiz olarak verileceği açıklandı. Ancak evi almak isteyen kişinin önemli bir şartı kabul etmesi gerekiyor. Yeni sahibin, yapıyı en geç altı ay içerisinde mevcut arsasından taşıması isteniyor.

Uygulamanın, Nantucket bölgesinde yürütülen 'Demolition Delay Bylaw' programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Programla birlikte kullanılabilir durumdaki evlerin yıkılmasının önüne geçilmesi ve yapıların farklı bölgelere taşınarak korunmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

EVİN ASIL DEĞERİ ARSASINDA

Ücretsiz olarak verilecek evde üç yatak odası ve iki banyo yer alıyor. Yaklaşık 161 metrekare büyüklüğündeki yapı, bir dönümden daha büyük bir arazi üzerinde bulunuyor.

Evle ilgili dikkat çeken detaylardan biri ise bölgenin, Nantucket’te sık sık gündeme gelen kıyı erozyonu riski taşıyan alanlar arasında yer almaması oldu. Buna rağmen emlak uzmanları, mevcut piyasa koşullarında asıl değerin evden çok arsadan kaynaklandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre Nantucket Adası’nda boş arazi bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle bazı alıcıların, istemedikleri eski yapıları bile yalnızca arsa sahibi olabilmek için satın aldığı ifade ediliyor.

EVİ ALMAK İSTEYENLERDEN NİYET MEKTUBU İSTENİYOR

Eve sahip olmak isteyen kişilerin hem belediyenin yapı müdürlüğüne hem de mevcut ev sahibine resmi bir niyet mektubu göndermesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak kişilerin ayrıca evi en geç altı ay içinde yeni yerine taşıyabilecek maddi ve teknik hazırlığa sahip olması şart koşuluyor.

ABD’de bir evi taşımanın maliyetinin yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Ancak uzmanlara göre Nantucket gibi ultra lüks bir bölgede ücretsiz bir eve sahip olmak, yüksek taşıma maliyetine rağmen hâlâ büyük avantaj sağlıyor.

Adada ortalama bir evin satış fiyatının yaklaşık 4,4 milyon dolara ulaştığı, boş arsaların ise 1,6 milyon dolara kadar alıcı bulduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Nantucket’te yaşayan ünlü isimler arasında NFL efsanesi Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yer alıyor.