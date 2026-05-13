Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda harekete geçildiğini belirtti. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, şebekenin 24 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği ifade edildi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını kaydeden Gürlek, “Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliğinin suçla mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Gürlek, operasyonda görev alan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkür etti.

