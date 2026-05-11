Piyasaların gözü kulağı bu hafta Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrildi.

CNBC-e'nin 15 katılımcının tahminleriyle oluşturduğu Enflasyon Raporu beklenti anketi sonuçlandı. Katılımcıların tamamı, Merkez Bankasından çifte güncelleme bekliyor.

Buna göre katılımcılar, ilk defa Merkez Bankası'nın ara hedefi değiştirebileceği tahmininde bulundu. Medyan beklenti, ara hedefin 4 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılması yönünde. En yüksek tahmin 6 puanla yüzde 22, en düşük tahmin ise 2 puanla yüzde 18 seviyesine yükseltilmesi şeklinde bulunuyor.

TAHMİN ARALIĞINDA GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Katılımcılar, tahmin aralığının üst bandında da yukarı yönlü güncelleme bekliyor. Medyan beklenti, üst bandın 4 puan artışla yüzde 25'e çıkarılacağı şeklinde oldu.

En yüksek tahmin 8 puanla yüzde 29, en düşük tahmin ise 3 puanla yüzde 24 seviyesinde yer aldı.

CNBC-e'nin nisan ayı enflasyon anketine göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası, 12 Şubat 2026 tarihli Enflasyon Raporu'nda alt ve üst bandı 2'şer puan yukarı yönlü güncellemiş, ara hedefi yüzde 16 seviyesinde sabit tutmuştu.

NE ZAMAN AÇIKANACAK?

Yılın ikinci Enflasyon Raporu, 14 Mayıs Perşembe saat 10.30'da açıklanacak.