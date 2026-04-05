Orta Doğu’da 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Küresel enerji arzının merkezinde yer alan bölgede yaşanan gelişmeler, dünya piyasalarında çok katmanlı bir sarsıntıya yol açtı.

PİYASALARDA BÜYÜK KAYIP

Savaşın ilk ayında dünya borsalarının toplam değeri 157,5 trilyon dolardan 143,5 trilyon dolara geriledi. Yaklaşık 14 trilyon dolarlık kayıp, yatırımcı güvenindeki ciddi erozyona işaret ederken, savaşın ekonomik etkilerinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını da gösterdi.

ENERJİ ARZI TEHLİKEDE

Krizin en kritik boyutu enerji alanında yaşandı. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, petrol ve LNG sevkiyatını doğrudan etkiledi. Artan güvenlik riskleri nedeniyle enerji akışında ciddi kesintiler yaşandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Arz sıkıntısı özellikle jet yakıtı başta olmak üzere petrol türevlerinde fiyat baskısını artırdı.