"Altın Kollu Adam" olarak dünya tıp tarihine geçen James Harrison'ın hikâyesi, sadece bir bağış serüveni değil, bir çocuğun hayata tutunuşunun milyonlarca bebeğe nefes oluşunun öyküsü. Henüz 14 yaşındayken geçirdiği ağır bir göğüs ameliyatında, yabancıların bağışladığı 13 ünite kanla hayata dönen Harrison, o gün kendine bir söz verdi: "18 yaşıma geldiğimde ben de kan bağışçısı olacağım.

DEVRİMİN KAPISINI ARALAYAN DETAY

Avustralyalı James Harrison, 18 yaşına bastığı gün verdiği sözü tutarak ilk kan bağışını yaptı. Ancak yapılan testlerde doktorlar inanılmaz bir gerçekle karşılaştı: Harrison’ın kanında, dünya üzerinde çok nadir rastlanan Anti-D antikoru bulunuyordu. Bu küçük detay, tıp dünyasında devrim yaratacak bir keşfin kapısını araladı.

BEBEKLERİN KORUYUCU ZIRHI

Anne ile bebek arasındaki Rh kan uyuşmazlığı, annenin bağışıklık sisteminin bebeği "yabancı bir madde" olarak görüp saldırmasına neden oluyor. Bu durum, tarih boyunca milyonlarca bebeğin ya anne karnında ya da doğumdan hemen sonra hayatını kaybetmesine yol açtı. Harrison’ın kanı ise bu ölümcül savaşı durduran doğal bir savunma mekanizması içeriyordu.

TOPLAMDA 1.173 KEZ BAĞIŞ YAPTI

Harrison, 18 yaşından 81 yaşına kadar tam 60 yıl boyunca neredeyse her hafta kolunu uzattı. Toplamda 1.173 kez kan bağışı yapması sayesinde yaklaşık 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtarmayı başardı. Kendi kızı da kan uyuşmazlığı riskiyle karşılaştığında, babasının kanından üretilen aşı sayesinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

81 YAŞINDA ALKIŞLARLA VEDA ETTİLER

James Harrison, 2018 yılında yaş haddi nedeniyle son bağışını yaptığında, hastane koridorları minnettar aileler ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yankılandı. Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmayan bu mütevazı adam, Avustralya’nın en büyük onur nişanlarını alsa da onun için en büyük ödül, kurtardığı milyonlarca bebeğin bugün sağlıklı birer yetişkin olmasıydı.