Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada eniştesinin istismarına uğradığını açıklayan 14 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapılması uygun görülmüştür. 4 Eylül 2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile Hatay il Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve aileyi düzenli olarak ziyaret etmiştir.

Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."