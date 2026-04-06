2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmanın penaltı atışlarında İtalya'yı 4-1'le geçti. İtalyanların kaçırdığı penaltılar kadar Donnarumma'nın tutamadıkları da konuşulurken, işin aslı günler sonra ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAĞIDI YÜRÜTMÜŞ

Bosna basınında yer alan haberlere göre Afan Cizmic isimli 14 yaşındaki top toplayıcı çocuk, İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın penaltı için notlar aldığı kağıdı bir anda alarak kayıplara karıştı. Kimin hangi köşeye vuracağının not edildiği kağıttan mahrum kalan Donnarumma ise herhangi bir penaltıyı kurtarma başarısı gösteremedi.

Her ne kadar İtalya kendi kaçırdıklarıyla elense de 14 yaşındaki Cizmic'in hamlesi de Bosna Hersek'in tarihi galibiyetinin ardından en çok konuşulanlardan oldu.

Maçın kahramanları arasında görülen 14 yaşındaki Cizmic'in, Bosna'da röportaj verdiği bir televizyon kanalı tarafından Dünya Kupası'na götürülmesi de gündeme geldi.

YAŞANANLARI BİR BİR ANLATTI

Altyapıdaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, Bosna basınına tarihe geçen anları da aktardı. Cizmic, Donnarumma’nın notları kaleden oldukça uzakta bulunan havlusunun yanına bıraktığını gördüğünü söyledi. Gözü kara genç, ilk fırsatta kağıdı alarak dikkat çekmeden uzaklaştığını belirtti.

BOSNA HERSEK'TEN TARİHİ BAŞARI

Seri penaltı atışlarına geçildiğinde 4'te 4 yapan Bosna Hersek, Dünya Kupası'nı dört kez kazanan İtalya'yı eleyerek ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki dev turnuvaya katılım hakkı sağladı.

İtalyanlar ise 2018 ve 2022'nin ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'ndan mahrum kaldı. Dünya Kupası tarihinden beri, şampiyonluğu bulunan bir ülkenin üst üste üç kez turnuva dışında kalması ise ilk kez yaşandı.