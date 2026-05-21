Projede kayanın iç kısmı aşama aşama kazılarak yatak odası, oturma alanı, mutfak ve banyo gibi bölümler oluşturuldu. İnşaat sürecinde ağır iş makinelerinin yanı sıra el aletlerinin de kullanıldığı belirtilirken, ortaya çıkan yapının dışarıdan bakıldığında hâlâ doğal bir kaya görünümünü koruduğu ifade edildi.

15 AY BOYUNCA KAYAYI OYDU

Çinli içerik üreticisi Qiu Zhonghu’nun projeye büyük ölçüde tek başına başladığı belirtiliyor. Aylar süren çalışmalarda ağır ekipmanların yanı sıra el aletleri de kullanıldı. Sert kaya tabakası kontrollü şekilde kırılırken, iç bölüm aşama aşama genişletildi.

Projede elektrik sistemi, havalandırma ve temel su tesisatı gibi altyapı detaylarının da yer aldığı görülüyor. Bazı bölümlerde doğal kaya yüzeyinin özellikle korunarak dekoratif görüntü oluşturulduğu dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaya içine yapılan sıra dışı ev projesi sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Birçok kullanıcı yapıyı "gerçek mağara evi" olarak yorumlarken, bazıları ise görüntülerin film setlerini andırdığını söyledi.

Uzmanlara göre kaya içine yapılan yapılar doğal yalıtım avantajı sağlayabiliyor. Ancak bu tür projelerde havalandırma, nem kontrolü ve zemin dayanıklılığı gibi teknik detayların büyük önem taşıdığı belirtiliyor.