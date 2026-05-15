Antalya’nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi 6950 Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre Sebahattin Küpeli, aralarındaki 150 bin TL’lik borç konusunu görüşmek için B.T.’yi buluşmaya çağırdı. Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Kavga sırasında yanında bıçak bulunan B.T., Küpeli’yi boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Küpeli’nin, saldırı sırasında eline aldığı sopayla karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi. Kanlar içinde yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Sebahattin Küpeli’yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Küpeli kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçamadan yakalanan B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Başından yaralandığı belirtilen şüpheli, işlemler öncesinde tedbir amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.