'Uçan gemi' olarak tanımlanan proje, özellikle okyanus aşırı ağır yük taşımacılığı için geliştirildi. Dev aracın, deniz yüzeyine çok yakın uçarak 'yer etkisi' adı verilen aerodinamik sistemden faydalanması planlanıyordu. Bu yöntem sayesinde yakıt tüketiminin azaltılması hedefleniyordu.

76 TEKERLEKLİ DEV TASARIM

Pelican ULTRA’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri devasa boyutlarıydı. Yaklaşık 122 metre uzunluğundaki aracın kanat açıklığı ise 152 metreye ulaşıyordu. Bu ölçüler, onu tarihteki en büyük uçak projelerinden biri haline getiriyordu.

Uçağın ağırlığını taşıyabilmek için toplam 76 tekerlekli özel bir iniş sistemi planlandı. Dev aracın aynı anda onlarca askeri araç, ağır yük ekipmanı ve tank taşıyabileceği belirtiliyordu. Bazı teknik raporlarda tek seferde 17 adet M1 Abrams tankı taşıyabileceği ifade edildi.

DENİZİN HEMEN ÜZERİNDE UÇACAKTI

Pelican’ın normal uçaklardan farklı olarak su yüzeyine oldukça yakın irtifada uçması planlanıyordu. Sistem, yere yakın uçuş sırasında oluşan hava basıncını kullanarak ekstra kaldırma kuvveti oluşturmayı amaçlıyordu.

Boeing mühendisleri, bu sayede aracın okyanusları daha düşük yakıt tüketimiyle aşabileceğini düşünüyordu. Projenin hem askeri hem ticari taşımacılıkta kullanılabileceği belirtiliyordu.

HİÇBİR ZAMAN ÜRETİLEMEDİ

Büyük ilgi çeken projeye rağmen Pelican ULTRA hiçbir zaman gerçek üretim aşamasına geçemedi. Uzmanlara göre dev boyutlar, maliyet ve teknik zorluklar projenin rafa kaldırılmasının başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Buna rağmen Pelican ULTRA, havacılık tarihinin en sıra dışı ve iddialı uçak projelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.