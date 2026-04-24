1871 yılında kurulan ve sektörün en köklü temsilcilerinden biri olan Manroland Sheetfed, finansal zorluklar ve sektördeki daralma nedeniyle yolun sonuna geldi.

31 MAYISTA TÜM FAALİYETLERİNİ SONLANDIRACAK

Şubat ayında başlatılan "koruma kalkanı" kapsamındaki yeniden yapılandırma ve kurtarma girişimlerinden sonuç alınamaması üzerine, şirket yönetimi üretimi durdurma kararı aldı. Alınan kararla birlikte Offenbach tesisindeki faaliyetler 31 Mayıs itibarıyla resmen sona erecek.

660 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Üretimin durdurulmasıyla birlikte, yaklaşık 750 kişinin istihdam edildiği fabrikada kapsamlı bir işten çıkarma süreci başlayacak.

1 Haziran'dan itibaren en az 660 çalışanın görevine son verilmesi planlanırken; 84 çalışanın mevcut siparişlerin tamamlanması ve servis biriminin olası satışı için bir süre daha geçici olarak görevde kalacağı bildirildi. Şirketin tasfiye sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

ÜRETİMİ NEDEN DURDURDU?

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında 40 milyon euronun üzerinde zarar edildiği bilgisine yer verildi. Üretimin durdurulmasına gerekçe olarak; düşük kapasite kullanımı, artan maliyetler, yoğun fiyat baskısı ve dış finansmana bağımlı hale gelen iş modelinin artık sürdürülemez olması gösterildi.

Sürece ilişkin açıklama yapan IG Metall sendikası temsilcisi Manuel Schmidt, şirketin İngiliz sahibi Langley Holdings’i eleştirerek uzun süredir yatırım yapılmadığını savundu. Offenbach Belediye Başkanı Felix Schwenke de yönetimin çalışanlara karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, 150 yılı aşkın bir sanayi mirasının sona ermesinden duyulan üzüntüyü dile getirdi.