Açılışta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 298 milyon Euro (Bugünkü kurla 15.8 milyar lira) yatırımla hayata geçtiğini belirttiği piste bugüne kadar sadece tek motorlu bir pır pır uçağın iniş yaptığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Tam bir fiyasko. Uçak inemiyor çünkü pist, Ulaştırma Bakanlığı tarafından adeta bir hafriyat döküm sahasına çevrilmiş” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON METREKÜPLÜK TEPE

Piste 4 aydır sadece 16 mayısta saat 14.07’de tek pervaneli pır pır uçağın inip kalkabildiğini belirten Yavuzyılmaz, “3 bin 750 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğindeki, dünyanın en büyük gövdeli uçaklarının inebileceği açıklanan pist, Ulaştırma Bakanlığı tarafından adeta bir hafriyat döküm sahasına çevrilmiş durumda. Havalimanından çıkan 1 milyon metreküp hafriyatı, havalimanı dışındaki belediye döküm sahası yerine, bu pistin etrafına döktüğü için devasa hafriyat tepeleri oluştu. Bu nedenle bu pistteki cihazlardan sinyal alınamıyor, uçaklara gönderilen sinyaller kesiliyor. Bunun adı kepazelik. Milyonlar harcandı devasa kamu zararı var” ifadelerini kullandı.

‘Sürpriz belge açıklayacağım’

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na meydan okuyan CHP’li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabında, “Yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa’da 3’üncü pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım. Ayrıca bu hafriyat kaldırma işini derhal yapmazsanız ve sorumluları görevden almazsanız, sürpriz bir belge açıklayacağım” paylaşımı da yaptı.