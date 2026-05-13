Kütahya, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi’nde meydana gelen olayda trafik denetimi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 43 NK 880 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak direksiyon başındaki A.Ö., polis ekiplerinin uyarılarına rağmen aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada sürücü A.Ö. ile araçta bulunan 16 yaşındaki A.Ö. ve 13 yaşındaki M.Ö. hafif sıyrıklarla yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tedbir amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz araç kullanan sürücü ile otomobil sahibine toplam 282 bin lira para cezası uygulandı.

