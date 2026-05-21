İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. İngiltere Premier Lig'in şampiyonu Arsenal’ın 16 yaşındaki yıldızı Max Dowman, okulda arkadaşları tarafından krallar gibi karşılandı. Arsenal’in genç yeteneği Max Dowman, Premier Lig şampiyonluğu sonrası okulunda unutulmaz anlar yaşadı. 16 yaşındaki futbolcu arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. ALKIŞ KORİDORU YAPTILAR Ligin son ermesinin ardından okula giden Max Dowman, okul girişinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Kahramanlar gibi karşılanan genç yıldız büyük destek gördü. Arkadaşlarının tezahüratlar yaptığı anlar kameralara yansırken İngiliz basını genç futbolcunun okulda “krallar gibi” karşılandığını yazdı.

