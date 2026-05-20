Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar ve kripto varlıklar üzerinden aklandığını tespit etti. Soruşturma kapsamında 143 şüphelinin 19,3 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 18 Mayıs’ta 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

