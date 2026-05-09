Gaziantep Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre; S.B. ile komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra S.B., Ağtaş'a telefon açıp sokakta konuşmak istediğini söyledi.

KURTARILAMADI

Sokakta buluşan iki komşu arasında tartışma yeniden çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B., Ağtaş'ı bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ağtaş'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ağtaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öte yandan kaçan şüpheli sabah saatlerinde yakalandı, olayla ilgili soruşturması sürüyor.