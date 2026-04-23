Kayıp Yusuf dosyasının üzerindeki sır perdesi aralanamazken, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanması, Kazdal ailesinin zihnindeki soru işaretlerini yeniden alevlendirdi.
Tuncay Sonel, Yusuf'un kaybolduğu süreçte, 2008 ile 2012 yılları arasında Of ilçesinde kaymakam olarak görev yapıyordu. Sürecin en başından beri Tuncay Sonel ile iletişim halinde olduklarını belirten acılı baba Tahir Kazdal, Sonel'in tutuklanma haberlerinin ardından geçmişte yaşananları farklı bir gözle değerlendirmeye başladığını ifade etti.
"Aferin, Balığı Baştan Yakaladın"
Baba Kazdal, dönemin kaymakamı Sonel'in o günlerdeki şaşırtıcı yaklaşımını anlatırken dikkat çekici ifadeler kullandı. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda on dakikadan fazla görüştüğünü belirten baba Kazdal, bu görüşmenin hemen ardından kapılarının çaldığını ve karşısında Tuncay Sonel'i gördüğünü dile getirdi.
Kazdal'ın aktardığına göre, Sonel kendisine "Aferin, sen balığı baştan yakaladın" şeklinde konuştu. O dönem ne denirse inandıklarını belirten acılı baba, eşinin kafası dağılsın diye yapılan iyiliklerin aslında bir şeylerin üzerini kapatmak amacı taşıyıp taşımadığını artık bilemediklerini vurguladı.
TUTUKLANMA HABERİ KAFALARINI KARIŞTIRDI
O dönem kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'e uzun yıllar boyunca güvendiklerini belirten Tahir Kazdal, son yaşanan tutuklama olayının ardından içlerine bir kurt düştüğünü saklamadı. Bugüne kadar herhangi bir şüphe duymadığını ifade eden Kazdal, gündeme düşen son olayları duyunca canının sıkıldığını ve ihtimal vermek istemese de kafasında derin soru işaretleri oluştuğunu dile getirdi.
ŞÜPHELİ SUBAY DETAYI
Baba Kazdal'ın iddialarına göre, çocuğun kaybolduğu noktayı gören evlerinin köşesindeki manavın güvenlik kamerası, Yusuf'un kaybolduğu gün tesadüf eseri arızalandı ve o güne ait hiçbir kayıt alınamadı. Bununla birlikte, o dönem görevli bir subay, dere kenarında Yusuf'a ait olduğunu iddia ettiği ancak çocuğun bedeninden çok daha büyük bir pantolon buldu. Baba, bu subayın ifadesinin alındığı söylenmesine rağmen gerçekte alınmadığını iddia ederek bu gizemli durumun da aydınlatılmasını bekliyor.
Yusuf Kazdal, Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kayboldu ve yapılan arama çalışmalarında kendisine dair bir ize ulaşılamadı.