Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Nisan tarihleri arasında 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyonlar düzenledi.
171 KİLO 577 GRAM SKANK
Operasyonlar kapsamında 171 kilo 577 gram skank, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 26 kokain, 16 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ekstazi hap, 4 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.