Dünyaca ünlü Galli şarkıcı Bonnie Tyler'dan acı haber geldi. Pop ve rock müziğin güçlü seslerinden biri olarak tanınan sanatçı, 75 yaşında hayatını kaybetti. Tyler'ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

PORTEKİZ'DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bonnie Tyler'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sanatçının Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

KOMADAYDI, SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORDU

Efsanevi şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçirmişti. Ameliyatın ardından iyileşme sürecinin desteklenmesi amacıyla yapay komaya alınan Tyler'ın daha sonra komadan çıktığı açıklanmıştı. Ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle yoğun bakım tedavisi devam etmişti.

DÜNYA ÇAPINDA HİT OLAN ŞARKILARA İMZA ATMIŞTI

Kariyeri boyunca “Total Eclipse of the Heart” ve “Holding Out for a Hero” gibi dünya çapında hit olmuş şarkılara imza atan Bonnie Tyler, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla milyonlarca hayran kazandı.

AJDA PEKKAN DA ŞARKISINI YENİDEN YORUMLAMIŞTI

Bonnie Tyler'ın müzik kariyerindeki önemli eserlerden biri olan “Holding Out for a Hero”, 1984 yılında müzikseverlerle buluştu. Şarkı, Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Ajda Pekkan, 1985 yılında parçayı “O Benim Dünyam” adıyla Türkçe olarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonunun düzenlemesini Garo Mafyan yaparken, davullarda ise Asım Ekren yer aldı.

İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Sanatçının sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konseri de iptal edilmişti.

Bonnie Tyler'ın vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.





