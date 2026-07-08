İnsanlık tarihinin en sıra dışı ve en uzun soluklu uzay görevi, önümüzdeki aylarda akılalmaz bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor.

NASA’nın 1977 yılında Jüpiter ve Satürn’ü incelemek amacıyla fırlattığı emektar uzay aracı Voyager 1, Kasım 2026’da Dünya’dan o kadar uzaklaşacak ki, artık insanlığın onunla kurduğu iletişim "saatlerle" değil, doğrudan "günlerle" ölçülecek.

Uzay aracı, evrenden hiçbir toz, plazma veya görünür sınırla işaretlenmemiş sanal bir sınırı aşarak, Dünya’dan tam "bir ışık günü" uzaklıktaki ilk insan yapımı nesne unvanını alacak.

NASA tam saati verdi: Bir mesajın gitmesi tam 24 saat sürecek

NASA, bu tarihi anın yaşanacağı zaman dilimini şimdiden milimetrik olarak hesapladı: 18 Kasım 2026 Çarşamba, Pasifik Standart Saatiyle 02:16:07 (TSİ'ye göre saat 13:16:07).

Bu dakikadan itibaren Voyager 1’e gönderilen bir radyo sinyalinin araca ulaşması tam 24 saat (bir tam gün) sürecek. Eğer uzay aracı komutu alıp anında bir yanıt gönderebilirse, o yanıtın Dünya’daki üsse ulaşması da bir gün daha alacak. Mühendislerin uzay aracına "Nasılsın?" deyip cevap alması, arada hiçbir işlem süresi olmasa bile en az iki koca günü bulacak.

Mesafe: 25,9 milyar kilometre

"Bir ışık günü", ışığın boşlukta tam 86.400 saniyede kat ettiği mesafeyi ifade ediyor. Işık hızının saniyede yaklaşık 300 bin kilometre ($299.792.458$ metre/saniye) olduğu hesaba katıldığında, Voyager 1’in Kasım 2026’da Dünya’ya olan mesafesi tam 25,9 milyar kilometreye (yaklaşık 16,1 milyar mil) ulaşmış olacak.

Bu büyük dönüm noktası, ders kitaplarında anlatıldığı gibi Voyager’ın güneş sistemini tamamen terk ettiği anlamına gelmiyor. Uzay aracı, 2012 yılında Güneş’in koruyucu balonu olan heliosferin dışına çıkarak yıldızlararası uzaya adım atan ilk araç olmuştu; fakat Güneş’in yerçekimsel etkisi bu mesafenin çok daha ötesine uzanıyor. Dolayısıyla bu eşik, fiziksel bir sınırdan ziyade insanlığın sabrını, mühendisliğini ve evrenin devasa ölçeğini gösteren bir iletişim dönüm noktası.

1970'lerin teknolojisiyle yıldızlararası hayatta kalma mücadelesi

Voyager 1’in bu mesafeden hâlâ Dünya ile konuşabiliyor olması tam bir mühendislik mucizesi. Günümüz akıllı telefonlarının yanında absürt derecede ilkel ve mütevazı kalan 1970’lerin bilgisayar ve bellek teknolojisine sahip olan araç, nükleer güç kaynağının (radyoizotop termoelektrik jeneratörleri) plütonyum azalması nedeniyle her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor. Bu yüzden NASA mühendisleri, aracı hayatta tutabilmek için ısıtıcıları ve bilimsel cihazları sırayla kapatıyor.

NASA’nın son güncellemelerine göre, uzay aracının üzerindeki bilimsel enstrümanlardan sadece ikisi (manyetometre ve plazma dalga alt sistemi) aktif olarak çalışıyor. Kozmik ışın cihazı Şubat 2025’te, Düşük Enerjili Yüklü Parçacık deneyi ise güç tasarrufu amacıyla Nisan 2026’da kapatıldı. Bu kapatma komutunun araca ulaşması bile o dönemde 23 saat sürmüştü.

İnsanlığa göre "ufkun ötesi"

Görevin yaşı ve uzaklığı, riskin boyutunu da değiştiriyor. En ufak bir komut hatası veya donanım arızasının tespit edilmesi bile artık günler alıyor. Mühendisler, fiziksel olarak inceleyebilecekleri bir cihazla değil, her ay daha da zayıflayan bir radyo bağıyla evrende tek başına süzülen bir makineyle çalışıyorlar.

Madalyonun diğer yüzünde ise evrenin büyüklüğünü gösteren sarsıcı bir tezat saklı: Voyager 1 insanlığın en uzağa giden elçisi olsa da, kat ettiği bu bir ışık günlük mesafe sadece 0,0027 ışık yılına denk geliyor. Güneş’e en yakın yıldız sisteminin (Proxima Centauri) 4 ışık yılından daha uzakta olduğu düşünülürse, Voyager yıldızlararası ölçekte henüz yolun emekleme aşamasında.

Yine de üzerinde insanlığın sesini, müziğini ve yerini belirten ünlü "Altın Plak"ı taşıyan bu emektar dostumuz, Kasım 2026'da karanlığın derinliklerinden Dünya'ya fısıldamaya ve çağrıldığında o asırlık antenini evimize doğru döndürmeye devam edecek.