Son yıllarda hızla değişen ekonomik şartlar birçok ülkede gençlerin alternatiflere yönelmesine neden oldu. Maaşlı işlerin yoğun temposu içinde bir birikim yaparak refah içinde bir gelecek sağlayamayacağını düşünen gençler farklı meslek kollarında atılımlar yaparak kendi işlerini kurma peşine düştü.

Bu iş kurma cesareti kimi zaman hüsranla sonuçlansa da İngiltere'de yaşayan bu genç gibi bazı şanslı girişimciler adeta köşeyi döndü. 18 yaşındaki Cealan McDonald iki yıl önce annesinin verdiği hediyeyle girdiği kulvarda büyük kazançlar elde etmeye başladı.

"EVDE GÜNDE 3 SAAT ÇALIŞTI"

Annesi Karen Newsham'ın hediyesiyle kişiselleştirilmiş ürünler üretmeye başlayan McDonald, sosyal medya üzerinden siparişler almaya başladı. İlk aşamada evde günde yalnızca üç saat çalışarak ayda 200 ürün satan genç girişimci, gelen talebin artmasıyla birlikte büyük ölçekli endüstriyel yazıcılara yatırım yaparak işini hızla büyüttü.

ARTIK SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

McDonald, yoğun iş temposunu şu sözlerle özetliyor: "Bu, aldığım en iyi Noel hediyesiydi. Bir deneme olarak başlamıştı, ancak çok büyüdü. Artık neredeyse durmaya vaktim yok; siparişlere yetişemiyorum." Haftanın altı günü, günde 16 saat çalıştığını belirten genç girişimci, iş yükünün giderek arttığını vurguluyor.

ANNESİNİN GURURU OLDU

Oğlunun okul döneminde yaşadığı zorluklardan endişe duyduğunu ifade eden annesi Karen Newsham ise bugün gurur içinde olduğunu söylüyor. "Eğitimine devam etmesi gerektiğini düşünüyordum ama çok mutsuzdu. Girişimci ruhunu kullanarak başarılı oldu. Müşteri ilişkilerinde ve trendleri yakalamakta son derece yetenekli" diyen Newsham, oğlunun bu dönüşümünü takdirle karşılıyor.