İstanbul’da 2008’de bir kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eski faili meçhul dosyaları raflardan indiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mayıs 2008'de 79 yaşındaki Müzeyyen Hiçgüngörmez'in akşam saatlerinde Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dosyayı da mercek altına aldı. Çalışmalar sürerken, 1 Kasım 2025'te Eyüpsultan'da "kasten yaralama", "ruhsatsız tabanca taşıma" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltına alınan 37 yaşındaki O.B.'nin, 18 yıl önceki Müzeyyen Hiçgüngörmez cinayetiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ O.B.’nin kan örneği Hiçgüngörmez'in öldürüldüğü daireden alınan ve DNA Veri Arşivi'nde kayıtlı olan biyolojik bulgular ile eşleşti. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’Nda bulunan O.B., bu tespit üzerine Hiçgüngörmez’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilen O.B, tekrar cezaevine gönderildi. O.B'nin ayrıca, "yağma" ve "gasp" suçlarından 35 yıl 30 ay 40 gün hapis cezasının olduğu bildirildi.

