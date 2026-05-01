298,8 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki gemi, tam 180 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz taşıma kapasitesine sahip. Bu ölçüler, onu Çin’de bugüne kadar inşa edilen en büyük LNG gemisi haline getiriyor.

Gemi, yalnızca boyutuyla değil teknolojisiyle de öne çıkıyor. Çift yakıtlı (dual-fuel) motor sistemi sayesinde hem doğalgaz hem de geleneksel yakıtlarla çalışabiliyor. Bu da daha düşük emisyon ve daha yüksek verimlilik anlamına geliyor.

Uzmanlara göre LNG gemileri, gemi inşa sektörünün en karmaşık ve prestijli projeleri arasında yer alıyor. Bu tip gemiler, doğalgazı -160 derecenin altında sıvı halde taşıyabilecek özel sistemlerle donatılıyor ve bu yüzden 'denizciliğin en zor üretimlerinden biri' olarak kabul ediliyor.

Teslim edilen gemiyle birlikte Çin’in bu alandaki kapasitesinin hızla büyüdüğü belirtiliyor. Ülkede artık birden fazla tersanenin bu tür yüksek teknolojili gemileri üretebildiği ve yeni siparişlerin de devam ettiği ifade ediliyor.

Bu dev gemi, sadece bir taşıma aracı değil; aynı zamanda Çin’in küresel enerji taşımacılığı ve ileri mühendislik alanındaki iddiasını güçlendiren önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.