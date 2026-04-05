ABD MLS'in 6. haftasında Los Angeles FC, sahasında Orlando City'i 6-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Los Angeles ekibinin 6 gollü galibiyetinde Son Heung-min, takımının 20, 23, 28 ve 39'uncu dakikalarda attığı gollerin pasını vererek 19 dakikaya 4 asist sığdırdı.
YİNE DE REKORU KIRAMADI
Ancak Güney Koreli yıldız, inanılmaz rakamlarına rağmen Lionel Messi'nin 45 dakikada yaptığı 5 asistlik rekoru egale edemedi. Arjantinli süper yıldız, 2024'te MLS'te Inter Miami formasıyla New York'a karşı 45 dakikada 5 asist üreterek tarihe geçmişti.
Öte yandan 33 yaşındaki Son Heung-min, bu sezon Los Angeles FC'de 6 maçın tamamına çıkıp 7 asistlik skor katkısı sağladı.