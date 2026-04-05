İspanya LaLiga'da 30. hafta oynanan Real Sociedad-Levante karşılaşmasını ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Mücadelenin 85. dakikasında Real Sociedad teknik heyeti 19 yaşındaki Ibai Aguirre'yi oyuna dahil etti. Kariyerinde ilk kez Real Sociedad forması giyen genç oyuncuyu maç sonunda bir sürpriz bekliyordu.

Real Sociedad formasıyla ilk maçına çıkan 19 yaşındaki Ibai Aguirre, mahallesinde kahraman gibi karşılandı. 19 yaşındaki oyuncu eve döndüğünde, onu yol üzerinde bir grup arkadaşı karşıladı. Real Sociedadlı yıldızı meşaleler ve tebrik pankartı ile karşılayan arkadaşları, Aguirre'nin arabasının önünü kesti ve eğlenceli anlar yaşandı.

19 yaşındaki yıldızı mahallesinde kahramanlar gibi karşılayan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.