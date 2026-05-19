Msikaba Köprüsü, Wild Coast adı verilen zorlu kıyı hattında yükseliyor. Köprünün en dikkat çeken özelliği ise iki dev ayağı arasındaki yaklaşık 580 metrelik ana açıklık oldu.

İnşaat ekipleri, derin vadinin iki ucunda dev beton kuleler kurarken çelik kablolarla taşıyıcı sistemi oluşturuyor. Köprü tamamlandığında bölgedeki ulaşım süresini ciddi şekilde azaltacak.

VADİNİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Doğu Cape eyaletindeki Msikaba Nehri vadisi, yıllardır ulaşım açısından en zor bölgelerden biri olarak biliniyor. Yeni köprü sayesinde araçlar dolambaçlı yollar yerine doğrudan geçiş yapabilecek.

Yaklaşık 194 metre yükseklikte olacak köprünün bazı bölümlerinin deniz seviyesinden oldukça yukarıda yer alacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre proje hem mühendislik hem de lojistik açısından bölgedeki en zorlu çalışmalardan biri olarak görülüyor.

DEV PROJEDE BİNLERCE TON ÇELİK KULLANILIYOR

Projede büyük miktarda çelik kablo ve beton kullanılıyor. İnşaat sürecinde özel vinç sistemleri ve yüksek irtifa ekipmanlarıyla çalışmalar yürütülüyor.

Yetkililer, köprünün yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını aynı zamanda bölgedeki ticaret ve turizme de katkı sağlayacağını belirtiyor. Köprünün 2026 sonlarına doğru tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİNDEN BİRİ

Msikaba Köprüsü, Güney Afrika’nın büyük yol projesi N2 Wild Coast otoyolunun önemli parçalarından biri olarak inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun yolculuk sürelerinin kısalması ve ağır araç taşımacılığının hızlanması hedefleniyor.

Mühendisler, köprünün tamamlanmasının ardından kıtanın en dikkat çekici modern mühendislik yapılarından biri haline geleceğini düşünüyor.