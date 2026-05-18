Türkiye’de "Mavi Vatan" hamlesine karşı henüz resmî bir yasalaşma süreci tamamlanmamışken, bazı uluslararası basın organlarında yer alan iddialar Yunanistan’ı harekete geçirdi. Atina yönetimi, söz konusu haberleri gerekçe göstererek Avrupa Birliği kurumlarının kapısını çaldı. Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcileri, gelişmelerin “potansiyel bir uluslararası hukuk sorunu” doğurabileceği gerekçesiyle AB’den net bir tutum sergilemesini talep etti.

ACİL MÜDAHALE TALEBİ

Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından hazırlanan girişimlerde, Türkiye’nin Ege ve çevre deniz alanlarında ileride atabileceği iddia edilen adımların AB tarafından yakından takip edilmesi istendi. Başvurularda, henüz somut bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen, olası bir düzenlemenin “fiilî sonuçlar doğurabileceği” savunularak Avrupa Komisyonu’ndan olası senaryolara karşı pozisyon alınması talep edildi.

AB İÇİNDE SERT TEPKİ

Yunan tarafı, bazı AB ülkelerinin yaklaşımını da gündeme taşıyarak Birlik içinde “ortak ve tutarlı bir dış politika” olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Özellikle ekonomik ilişkilerin, siyasi tutumları etkilediği iddiası Brüksel gündemine taşındı.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerde, bazı üye ülkelerin Türkiye ile olan ticari ve savunma iş birliklerinin, AB’nin genel tutumunu yumuşattığı öne sürüldü.

PASOK’TAN AYRI GİRİŞİM

Yunanistan’daki muhalefet kanadı da sürece dâhil olarak Avrupa kurumlarına ayrı bir başvuru gerçekleştirdi. Yapılan çağrılarda, olası bir düzenlemenin bölgesel dengeleri etkileyebileceği ve AB’nin “erken aşamada müdahil olması gerektiği” ifade edildi.

Yunan iktidar partisi ve AP Grubu Başkanı Eliza Vozemberg, Almanya ve İspanya gibi kritik AB üyelerinin açıkça Türkiye’nin yanında durmasından ve Atina'yı yalnız bırakmasından şikayet etti. AB içinde adil bir politika yürütülmediğini ve bu ülkelerin Türkiye dostu bir tutum sergilediğini belirtti.